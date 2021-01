Can Yaman al top con Diletta ma Mediaset cancella la sua serie dalla prima serata (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non hanno confermato ufficialmente, si sono limitati ad un saluto in radio (lei) e ad un 'fate silenzio' (lui) sui social. Diletta Leotta e Can Yaman fanno coppia secondo i ben informati ma i due per ora non si sono sbilanciati. Di sicuro c'è che la serie Daydreamer, quella che vede protagonista l'attore turco, al momento è stata cancellata da Mediaset dai palinsesti. Dopo essere andata in onda in estate nel primo pomeriggio aveva cambiato fascia oraria a giorno di programmazione: andava in onda di sabato pomeriggio. Nei giorni scorsi aveva esordito in tv nella prima serata del giovedì ma ha perso la gara dell'auditel con la nota serie di Rai1 'Che Dio ci aiuti'. Servirà trovare una fascia oraria più consona per accontentare le tante fan della ... Leggi su golssip (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non hanno confermato ufficialmente, si sono limitati ad un saluto in radio (lei) e ad un 'fate silenzio' (lui) sui social.Leotta e Canfanno coppia secondo i ben informati ma i due per ora non si sono sbilanciati. Di sicuro c'è che laDaydreamer, quella che vede protagonista l'attore turco, al momento è statata dadai palinsesti. Dopo essere andata in onda in estate nel primo pomeriggio aveva cambiato fascia oraria a giorno di programmazione: andava in onda di sabato pomeriggio. Nei giorni scorsi aveva esordito in tv nelladel giovedì ma ha perso la gara dell'auditel con la notadi Rai1 'Che Dio ci aiuti'. Servirà trovare una fascia oraria più consona per accontentare le tante fan della ...

