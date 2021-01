Calciomercato Milan – Dal Portogallo: ecco la proposta a Otavio (Di lunedì 18 gennaio 2021) CALCIO MERCATO Milan NEWS - Il Milan ha messo nel mirino Otavio, fantasista del Porto che è in scadenza di contratto. ecco l'offerta rossonera. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 gennaio 2021) CALCIO MERCATONEWS - Ilha messo nel mirino, fantasista del Porto che è in scadenza di contratto.l'offerta rossonera. Pianeta

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato… - calciomercatoit : ?? #CagliariMilan - Scintille #Ibrahimovic-#Godin dopo il raddoppio rossonero - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Dal #Portogallo: ecco la proposta a #Otavio -