Australian Open | Djokovic chiede parità di trattamento tra i giocatori | Wawrinka punge Le autorità australiane | “Nessuna concessione”

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Una situazione critica in Australia, in merito all’organizzazione degli2021 (8-21 febbraio). La gestione dei casi positivi e l’isolamento dei, impossibilitati ad allenarsi, sta facendo discutere non poco e le polemiche non mancano. Riavvolgendo il nastro, il n.1 del mondo Novaksi è fatto portavoce dei disagi dei tennisti, scrivendo una lettera al direttore del torneo Craig Tiley con una serie di richieste per la tutela dei principali attori sul campo da gioco. La conta degli atleti bloccati è salita a 72 e ciò, legato ai 14 giorni di isolamento, fa disutere. Tuttavia, il serbo è stato egli stesso oggetto di critica visti i privilegi di cui gode risiedendo ad Adelaide, con undiverso da chi è a Melbourne a detta di altri. Il ...