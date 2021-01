Arturo Vidal, il bacio allo stemma della Juve fa infuriare i tifosi: “Non ha rispetto” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Arturo Vidal manda su tutte le furie i tifosi dell’Inter per aver baciato lo stemma della Juve sul cappotto di Chiellini. Inter-Juve ha chiuso il turno domenicale di Serie A. La squadra nerazzurra ha dominato in campo e vinto con un netto 2-0 che rilancia le quotazioni del team milanese nella lotta per lo scudetto. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021)manda su tutte le furie idell’Inter per aver baciato losul cappotto di Chiellini. Inter-ha chiuso il turno domenicale di Serie A. La squadra nerazzurra ha dominato in campo e vinto con un netto 2-0 che rilancia le quotazioni del team milanese nella lotta per lo scudetto. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Inter : ?? | KING Primo gol di #Vidal in maglia nerazzurra in @SerieA! ?? VAMOS, ARTURO! ?????? #InterJuventus ???? #FORZAINTER - OptaPaolo : 1 - Arturo #Vidal ha segnato il primo gol in campionato con la maglia dell'Inter: non segnava un gol in Serie A dal… - Inter : ?? | RISCALDAMENTO #InterJuventus ?? ???? Romelu #Lukaku ???? Arturo #Vidal ?????????????? Ashley #Young ???? Marcelo… - we_ci65 : RT @alzailvolume: Buongiorno a tutti, soprattutto ad Arturo Vidal ??????? - Eamlaen : RT @martib10_: Rt se ti faresti baciare da Arturo Vidal -