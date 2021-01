Anche i mercati sono femministi (finalmente): per la prima volta una donna capo della borsa di Parigi (Di lunedì 18 gennaio 2021) finalmente! Si chiama Delphine d'Amarzit, numero due della banca online Orange Bank, e assumerà la guida della borsa di Parigi da metà marzo. Lo ha annunciato Euronext, sottolineando che sarà la prima ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021)! Si chiama Delphine d'Amarzit, numero duebanca online Orange Bank, e assumerà la guidadida metà marzo. Lo ha annunciato Euronext, sottolineando che sarà la...

