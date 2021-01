Alessandra Amoroso ed Emma Marrone travolte, ce la faranno? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono finite nel mirino di alcune critiche? Ecco i dettagli di quanto accaduto sui social. Alessandra Amoroso ed Emma Marrone negli ultimi giorni si sono prepotentemente prese la scena. Il motivo è l’uscita di un brano che le due canteranno in coppia, ossia ‘Pezzo di cuore’. Una scelta e un Leggi su youmovies (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.edsono finite nel mirino di alcune critiche? Ecco i dettagli di quanto accaduto sui social.ednegli ultimi giorni si sono prepotentemente prese la scena. Il motivo è l’uscita di un brano che le due canteranno in coppia, ossia ‘Pezzo di cuore’. Una scelta e un

IlContiAndrea : ?? EMMA & ALESSANDRA AMOROSO DOMANI 19 gennaio dalle ore 17:15 in diretta Facebook sulla pagina di @FQMagazineit (… - AmiciUfficiale : Per la prima volta insieme sul palco di Amici Emma e Alessandra Amoroso con il loro nuovo singolo 'Pezzo di cuore'!… - WittyTV : Che emozioneee Emma e Alessandra Amoroso insieme sul palco di #Amici20 con la loro bellissima 'Pezzo di cuore'! St… - RiccioliAle : RT @Amorosiniitalia: 'Pezzo di cuore', dal 29 gennaio è disponibile in Edizione Limitata nella versione Vinile 7' - 45 giri. Prenota qui… - infoitcultura : Dopo Amici, Emma e Alessandra Amoroso insieme nel video di Pezzo di Cuore -