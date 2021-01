Uomo accoltellato ad Ascoli: era un collaboratore di giustizia (Di domenica 17 gennaio 2021) L’Uomo accoltellato ad Ascoli Piceno in pieno centro, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, era un collaboratore di giustizia. Franco Lettieri è stato accoltellato mentre faceva rientro nella sua casa, nel quartiere Porta Romana, da un Uomo di origini rumene che lui conosceva e del quale ha fatto il nome poco prima di morire. I due hanno avuto, secondo quanto raccontano testimoni, una violenta lite al culmine della quale l’aggressore lo ha accoltellato, uccidendolo. Al momento sono ignari i motivi dell’alterco. Ma non sembrano comunque essere collegati in alcun modo al passato di Lettieri. L’aggressore è ora stato arrestato ma non ha confessato, anche se vi sono svariati indizi che vanno contro di lui (come, ad esempio, il fatto che Lettieri ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 17 gennaio 2021) L’adPiceno in pieno centro, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, era undi. Franco Lettieri è statomentre faceva rientro nella sua casa, nel quartiere Porta Romana, da undi origini rumene che lui conosceva e del quale ha fatto il nome poco prima di morire. I due hanno avuto, secondo quanto raccontano testimoni, una violenta lite al culmine della quale l’aggressore lo ha, uccidendolo. Al momento sono ignari i motivi dell’alterco. Ma non sembrano comunque essere collegati in alcun modo al passato di Lettieri. L’aggressore è ora stato arrestato ma non ha confessato, anche se vi sono svariati indizi che vanno contro di lui (come, ad esempio, il fatto che Lettieri ...

