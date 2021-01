‘Uomini e Donne’, riavvicinamento in corso tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella? Gli indizi (Di domenica 17 gennaio 2021) La fine del matrimonio tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella era stata annunciata da entrambi a fine luglio 2020. La notizia aveva colto tutti di sorpresa, dato che i due si erano innamorati a Uomini e Donne e poi sposati pochi anni dopo. Sui social, Tara aveva confessato di voler ripartire da se stessa e si era trasferita a Vicenza, la città dove vivono i suoi genitori. Nell’ultimo periodo, invece, vari siti avevano riportato la notizia di un malore per Tara che aveva visto lui accorrere in ospedale per starle vicino. La ragazza, infatti, ha poi raccontato di aver avuto delle coliche renali, ma ora si sta pian piano riprendendo. Inoltre, in questi giorni i fan della coppia hanno notato che la Gabrieletto si trova spesso a Roma (dove prima abitava con ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 gennaio 2021) La fine del matrimonio traera stata annunciata da entrambi a fine luglio 2020. La notizia aveva colto tutti di sorpresa, dato che i due si erano innamorati a Uomini e Donne e poi sposati pochi anni dopo. Sui social,aveva confessato di voler ripartire da se stessa e si era trasferita a Vicenza, la città dove vivono i suoi genitori. Nell’ultimo periodo, invece, vari siti avevano riportato la notizia di un malore perche aveva visto lui accorrere in ospedale per starle vicino. La ragazza, infatti, ha poi raccontato di aver avuto delle coliche renali, ma ora si sta pian piano riprendendo. Inoltre, in questi giorni i fan della coppia hanno notato che lasi trova spesso a Roma (dove prima abitava con ...

