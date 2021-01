Sassuolo-Parma 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | gravissimo errore di Busi | si salva De Zerbi FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 17 gennaio 2021) La cura D’Aversa inizia a dare i primi frutti in casa, si è conclusa la 18esima giornata del campionato di Serie A. Ilnon sta attraversando un momento entusiasmante, troppi risultati altalenanti: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Ottima prestazione degli ospiti che si rilanciano in zona salvezza ma possono anche recriminare, la partita nei primi minuti è bloccata. Gol annullato a Caputo per un fuorigioco millimetrico, poi è Kucka con un perfetto colpo di testa a portare in vantaggio il. Nella ripresa ilci prova, nel finale gravediche procura un calcio di rigore, Djuricic fissa il definitivo 1-1. In alto la ...