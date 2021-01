Pagelle Inter Juventus 2-0 | disastro bianconero | Ronaldo inesistente

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 18 gennaio 2021)– Partita importantissima per la classifica, l’rimane seconda in scia del Milan,che perde terreno. I bianconeri male per gran parte della gara, con l’di Conte che rimane in possesso del gioco. Primo gol di Arturo Vidal che si inserisce dopo un gran cross di Barella ed insacca. Barella che segna il secondo gol dopo un lancio assurdo di Bastoni dalla difesa. Bucati Bonucci, Chiellini e Frabotta che vanno a vuoto e l’ex Cagliari insacca. 2-0 troppo poca, che sprofonda a -7 dall’, i voti Szczesny 6 – Non ha colpe su entrambi i gol, compie qualche buona parata che evita l’imbarcata totale. Danilo 5,5 – Marca male Vidal sul ...