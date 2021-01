Morte balena, era una femmina lunga 23,5 metri dal peso di 70 tonnellate (Di domenica 17 gennaio 2021) balena morta (foto amp Punta Campanella) Morta la balena arenata a Sorrento: 'Ma potrebbe essercene un'altra' (VIDEO) 15 gennaio 2021 Si sta procedendo a spostare la carcassa della povera balena ... Leggi su napolitoday (Di domenica 17 gennaio 2021)morta (foto amp Punta Campanella) Morta laarenata a Sorrento: 'Ma potrebbe essercene un'altra' (VIDEO) 15 gennaio 2021 Si sta procedendo a spostare la carcassa della povera...

RaffaellaGiugni : RT @MarevivoOnlus: ? Ritrovata senza vita una balena a #Sorrento. Stiamo lavorando affinché siano accertate le cause della morte e quello c… - simcopter : RT @MarevivoOnlus: ? Ritrovata senza vita una balena a #Sorrento. Stiamo lavorando affinché siano accertate le cause della morte e quello c… - MarevivoOnlus : ? Ritrovata senza vita una balena a #Sorrento. Stiamo lavorando affinché siano accertate le cause della morte e que… - Notiziedi_it : Morte balena, era una femmina lunga 23,5 metri dal peso di 70 tonnellate - NapoliToday : #Cronaca Morte balena, era una femmina lunga 23,5 metri dal peso di 70 tonnellate -