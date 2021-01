Mina Settembre: tutti i personaggi (Di domenica 17 gennaio 2021) Mina Settembre - Serena Rossi e Marina Confalone Il cast di Mina Settembre è composto prevalentemente da attori napoletani, sia tra i protagonisti – come Serena Rossi e Giuseppe Zeno – che tra i comprimari – Marina Confalone, Nando Paone, Rosalia Porcaro – e i personaggi di puntata, necessari a raccontare la città partenopea in tante sfumature. Tra le guest che affiancheranno via via i protagonisti ci saranno, oltre alla Rossi e Zeno, altri attori passati per il set di Un Posto al Sole, come Davide Devenuto, Claudia Ruffo e Daria D’Antonio; saranno presenti anche attori che i telespettatori hanno imparato ad apprezzare nelle fiction Mediaset, come Michele Rosiello de L’Isola di Pietro, a cui si aggiungeranno Peppe Lanzetta, Primo Reggiani e l’ex Venere de Il Paradiso delle Signore Lorena Cacciatore. ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 gennaio 2021)- Serena Rossi e Marina Confalone Il cast diè composto prevalentemente da attori napoletani, sia tra i protagonisti – come Serena Rossi e Giuseppe Zeno – che tra i comprimari – Marina Confalone, Nando Paone, Rosalia Porcaro – e idi puntata, necessari a raccontare la città partenopea in tante sfumature. Tra le guest che affiancheranno via via i protagonisti ci saranno, oltre alla Rossi e Zeno, altri attori passati per il set di Un Posto al Sole, come Davide Devenuto, Claudia Ruffo e Daria D’Antonio; saranno presenti anche attori che i telespettatori hanno imparato ad apprezzare nelle fiction Mediaset, come Michele Rosiello de L’Isola di Pietro, a cui si aggiungeranno Peppe Lanzetta, Primo Reggiani e l’ex Venere de Il Paradiso delle Signore Lorena Cacciatore. ...

