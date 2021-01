Mandzukic Milan, è fatta: l’attaccante croato in arrivo già stasera (Di domenica 17 gennaio 2021) Mario Mandzukic è ormai un calciatore del Milan: l’ex attaccante della Juventus arriverebbe già stasera a Milano. Domani le visite Ci siamo, Mario Mandzukic sta per diventare un nuovo giocatore rossonero. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky, l’attaccante croato potrebbe addirittura sbarcare a Milano già questa sera. L’ex attaccante della Juventus potrebbe sostenere le visite mediche già domani: si parla di un contratto di 6 mesi con l’opzione per la stagione successiva. I DETTAGLI SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Marioè ormai un calciatore del: l’ex attaccante della Juventus arriverebbe giào. Domani le visite Ci siamo, Mariosta per diventare un nuovo giocatore rossonero. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky,potrebbe addirittura sbarcare ao già questa sera. L’ex attaccante della Juventus potrebbe sostenere le visite mediche già domani: si parla di un contratto di 6 mesi con l’opzione per la stagione successiva. I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - AntoVitiello : Mario #Mandzukic ad un passo dal #Milan, accordo vicinissimo con l'attaccante croato. - DiMarzio : #Milan, passi avanti per Mario #Mandzukic: i dettagli del possibile accordo con l'attaccante croato - spiritogiusto : RT @mario_nogood: Spiace per tifosi di @juventusfc ma io sta tornando...... Sempre massimo rispetto a Juventus ma ora io è giocatore di @ac… - BombeDiVlad : ?? IL CALCIOMERCATO CON LBDV - ??? Il Milan ha chiuso per Mandzukic e Tomori. Intesa più vicina tra il Napoli e il Ma… -