LIVE – Biathlon, mass start femminile Oberhof 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 17 gennaio 2021) La DIRETTA scritta della mass start 12.5 km femminile di Oberhof, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Con la prova a partenza in linea si chiude anche la seconda settimana sulle nevi tedesche. Per l’Italia ci saranno in gara Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La gara è in programma domenica 17 gennaio alle ore 15. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. LA start LIST Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 12.20 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla DIRETTA testuale della mass start femminile di Oberhof. A breve si parte. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Lascritta della12.5 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Con la prova a partenza in linea si chiude anche la seconda settimana sulle nevi tedesche. Per l’Italia ci saranno in gara Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La gara è in programma domenica 17 gennaio alle ore 15. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. LALIST Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA12.20 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti allatestuale delladi. A breve si parte. SportFace.

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Mass Start maschile: Boe e Laegreid a caccia di record, Italia con Hofer e Windisch #biathlon @AleBe… - neveitalia : LIVE da Oberhof per la Mass Start maschile: Boe e Laegreid a caccia di record, Italia con Hofer e Windisch… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Oberhof in DIRETTA: Lukas Hofer sfaterà il tabù del podio agognato? - #Biathlon #start… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Bielorussia al comando Eckhoff disastrosa al poligono Wierer… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia in fuga grazie a Vittozzi! Lardschneider in seconda fr… -