Koulibaly | «Faremo di tutto per vincere contro la Juve | non è una partita come le altre»

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky, dopo Napoli-Fiorentina. Il senegalese è appena rientrato dopo la lunga assenza per infortunio. "Volevamo rispondere sul campo con la prestazione, anche in vista dei risultati che sono arrivati ieri. Sapevamo che oggi era difficile e importante, proviamo ad avere più mentalità come il mister vuole. Adesso pensiamo alla finale e mettiamo da parte il campionato. Faremo di tutto per vincerla, non è una partita come le altre. Dobbiamo essere bravi a non prendere gol perché sappiamo che avanti da un momento all'altro il gol possiamo sempre farlo. Dobbiamo essere sempre più bravi a difendere e attaccare tutti insieme. Mi aspetto di vincere contro la Juve."

