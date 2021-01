Inter-Juve 1-0 diretta live: Vidal col gol dell'ex, la squadra di Conte avanti all'intervallo (Di domenica 17 gennaio 2021) Inter avanti e con merito alla fine del primo tempo. Al momento decide Vidal, di testa, sul cross di Barella. Meglio la squadra di Conte, che ha avuto con Lautaro l'occasione per raddoppiare, ma... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 gennaio 2021)e con merito alla fine del primo tempo. Al momento decide, di testa, sul cross di Barella. Meglio ladi, che ha avuto con Lautaro l'occasione per raddoppiare, ma...

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - romeoagresti : Sono quattro i calciatori in diffida della #Juve che, in caso di ammonizione contro l’#Inter, salterebbero la final… - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - diavolisempre : @franciiscooo8 Sono milanista e per noi milanisti oggi la Juve non deve vincere. La Juve se vince oggi vince lo scu… - wissam21231 : @Achelhi_B Bahahahaha pendant que l’inter pete la juve -