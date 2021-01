Il Covid non ferma la Fiera del Fischietto di Rutigliano: onorata con un flash mob sui balconi (Di domenica 17 gennaio 2021) BARI - Un flash mob sui balconi di Rutigliano (Bari) per la tradizionale Fiera del Fischietto nel giorno di Sant'Antonio Abate. E' l'iniziativa del Comune che ha rinviato la Fiera e il concorso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 17 gennaio 2021) BARI - Unmob suidi(Bari) per la tradizionaledelnel giorno di Sant'Antonio Abate. E' l'iniziativa del Comune che ha rinviato lae il concorso ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Bologna, una serata nel pub negazionista: "Il Covid non esiste, vogliono metterci paura" La Repubblica Cosa succederà all'intero sistema moda nell'era delle sfilate digitali e virtuali?

La moda ai tempi del coronavirus ha saputo fare di necessità virtù (e anche questa fashion week ce lo sta dimostrando) ...

Milan, Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al Covid-19

Problemi in casa Milan in vista della partita contro il Cagliari: Calhanoglu e Theo Hernandez sono risultati positivi al tampone.

