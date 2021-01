I bergamaschi tornano a donare Dopo la paura 44 mila prelievi

(Di domenica 17 gennaio 2021) Il presidente provinciale Trapattoni: «Nonostante il blocco primaverile, abbiamo registrato solo un calo del 7,8%». E ora tutto esaurito fino a fine febbraio. Vaccini, ci sono le norme per i donatori.

Ultime Notizie dalla rete : bergamaschi tornano

BergamoNews.it

Al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Genoa non vanno oltre lo 0-0 nella diciottesima giornata della Serie A. I nerazzurri, che hanno collezionato 17 punti nelle ultime 7 partite, subiscono una batt ...A lui, e alla neoassessora Letizia Moratti, ieri sera si erano rivolti il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il Presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli, per chiedere una deroga per la berga ...