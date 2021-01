Giuseppe Tornatore annuncia i suoi spot per la campagna dei vaccini: “Uscirà una trilogia” (Di domenica 17 gennaio 2021) “Sono stato convocato poco tempo fa dal commissario straordinario Arcuri che mi ha chiesto di ideare e realizzare dei piccoli film, degli spot, per una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di vaccinarsi. Io ho aderito immediatamente, nel mio piccolo mi è sembrato doveroso”. Giuseppe Tornatore, regista siciliano già Oscar per Nuovo cinema paradiso e direttore di tanti altri film di successo, annuncia a Domenica In su Rai Uno il suo impegno in prima persona per la campagna vaccinale su richiesta di Domenico Arcuri: “Abbiamo già scelto delle storie, una ‘trilogia’ è stata già realizzata. E forse ci sarà anche un quarto”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) “Sono stato convocato poco tempo fa dal commissario straordinario Arcuri che mi ha chiesto di ideare e realizzare dei piccoli film, degli, per unadi sensibilizzazione sulla necessità di vaccinarsi. Io ho aderito immediatamente, nel mio piccolo mi è sembrato doveroso”., regista siciliano già Oscar per Nuovo cinema paradiso e direttore di tanti altri film di successo,a Domenica In su Rai Uno il suo impegno in prima persona per lavaccinale su richiesta di Domenico Arcuri: “Abbiamo già scelto delle storie, una ‘’ è stata già realizzata. E forse ci sarà anche un quarto”. SportFace.

