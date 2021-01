Crisi di Governo, Rosato punzecchia Conte: «Se vuole risolviamo tutto in due ore». E Renzi rilancia: «Mai con un governo che non prende il Mes» (Di domenica 17 gennaio 2021) Sullo sfondo, il fruscio delle sfere del pallottoliere che continuano a spostarsi unito al ticchettio dell’orologio che separa l’esecutivo, ma soprattutto la premiership di Giuseppe Conte, dall’ora della verità data dai due voti di fiducia cruciali per la tenuta del governo. Il primo appuntamento, che desta preoccupazione in misura minore, è previsto per domani, 18 gennaio, alla Camera dei Deputati. Ma i timori crescono per il voto di martedì 19 gennaio al Senato: l’obiettivo di riuscire a raggiungere la soglia dei 161 voti a favore appare irrealistico, stando alle dichiarazioni delle differenti forze politiche e dei singoli esponenti. Saltato l’appoggio dell’Udc, dopo la “ritirata” di Clemente Mastella dopo lo scontro con Carlo Calenda, l’operazione “responsabili” (o “costruttori”, che dir si voglia) si complica e ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021) Sullo sfondo, il fruscio delle sfere del pallottoliere che continuano a spostarsi unito al ticchettio dell’orologio che separa l’esecutivo, ma sopratla premiership di Giuseppe, dall’ora della verità data dai due voti di fiducia cruciali per la tenuta del. Il primo appuntamento, che desta preoccupazione in misura minore, è previsto per domani, 18 gennaio, alla Camera dei Deputati. Ma i timori crescono per il voto di martedì 19 gennaio al Senato: l’obiettivo di riuscire a raggiungere la soglia dei 161 voti a favore appare irrealistico, stando alle dichiarazioni delle differenti forze politiche e dei singoli esponenti. Saltato l’appoggio dell’Udc, dopo la “ritirata” di Clemente Mastella dopo lo scontro con Carlo Calenda, l’operazione “responsabili” (o “costruttori”, che dir si voglia) si complica e ...

luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - ItaliaViva : Governo, parla @ivanscalfarotto : «Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola… - cdghietta : RT @cdghietta: 'Tra la critica al governo e la crisi c'è una grande differenza..' Forse anche i renziani nel paese pensano la stessa cosa.… - cdghietta : 'Tra la critica al governo e la crisi c'è una grande differenza..' Forse anche i renziani nel paese pensano la ste… -