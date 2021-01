Covid, in Gran Bretagna ospedali al collasso: un ricovero ogni 30 secondi (Di domenica 17 gennaio 2021) Emergenza Covid, è allarme in Gran Bretagna. Secondo il direttore dell’Nhs, c’è un nuovo ricovero ogni 30 secondi L’emergenza Covid continua ad essere molto preoccupante, in Italia come nel resto del Mondo. I numeri sono alti e, nonostante l’arrivo del vaccino, è fondamentale continuare a rispettare tutte quelle norme igienico sanitarie che sono ormai entrate L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Emergenza, è allarme in. Secondo il direttore dell’Nhs, c’è un nuovo30L’emergenzacontinua ad essere molto preoccupante, in Italia come nel resto del Mondo. I numeri sono alti e, nonostante l’arrivo del vaccino, è fondamentale continuare a rispettare tutte quelle norme igienico sanitarie che sono ormai entrate L'articolo proviene da Inews.it.

SBerritta : @lucaccini_carla @IlSedutomulo Quello che mi preoccupa e' il fatto che porta una gran - studionota : @PantheonVerona Correzione: In Gran Bretagna avrebbero deciso di dare tutte le due dosi, ma entro 12 settimane inve… - sportli26181512 : Di Marzio: 'La positività di Calhanoglu ha accelerato Mandzukic. Il croato convinto di essere in gran forma': Gianl… - Olty86 : @JPeppp La loro strategia è chiara: per intimorire gli avversari, usano la tattica dei positivi al covid e oggi la… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus, news: Italia in gran parte arancione. Spostamenti solo per necessità. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gran Covid, scattano le nuove zone: gran parte dell'Italia diventa "arancione" | Nuovo Dpcm: ok agli spostamenti verso le seconde case anche fuori regione TGCOM Peggiorano le condizioni di Gresini: "Febbre alta"

Sono peggiorate le condizioni dell'ex pilota di motociclismo Fausto Gresini ricoverato all'ospedale maggiore di Bologna a causa del coronavirus. A darne notizia è il figlio Lorenzo tramite un post su ...

Dpcm 16 gennaio, si può andare nelle seconde case anche fuori regione

Roma, 16 gennaio 2021 - Scattano, a partire da oggi, le nuove norme anti Covid contenute nel Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte. E se il sovraccarico di norme in evoluzione può mandarci in t ...

Sono peggiorate le condizioni dell'ex pilota di motociclismo Fausto Gresini ricoverato all'ospedale maggiore di Bologna a causa del coronavirus. A darne notizia è il figlio Lorenzo tramite un post su ...Roma, 16 gennaio 2021 - Scattano, a partire da oggi, le nuove norme anti Covid contenute nel Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte. E se il sovraccarico di norme in evoluzione può mandarci in t ...