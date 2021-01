Campania | un tris di donne vince nelle quattro gare a Roccaraso

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si sono svolte a, nel week end appena trascorso) 4riservate agli atleti dagli 11 ai 16 anni del Comitato Campano. Sabato erano in programma due slalom per le diverse categorie e Semire Daudi dello sci club Aremogna (ragazzi), Carlotta Caloro (allievi) e Sofia de Nunzio (cuccioli 1) dello sci club Napoli, hanno vintorispettive categorie. Le tre campionesse hanno riconfermato la prima posizione anchedi domenica, un Gigante per le prime due e una prova di Skicross per la più piccola. Nello slalom hanno vinto anche Jacopo Mander dello sci club Napoli (cucc.1) Gaia Porzio e Marco Mancini del Vesuvio (cucc 2) e, rispettivamente nella categoria allievi e ragazzi, Alessandro Quaranta e Lucio Materazzo del ...

Ultime Notizie dalla rete : Campania tris

CasertaWeb

Sette risultati utili consecutivi. I gol di Ilicic, Toloi, Zapata e Muriel, lo sloveno in forma smagliante va in rete nel primo tempo. Dopo il pareggio della squadra di Inzaghi, nessuna difficoltà per ...Riparte la serie C dopo la lunga sosta e non sono mancate sorprese, per le nostre campane. La Turris pareggia a Bari, l'Avellino a Teramo, mentre la ...