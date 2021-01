Calciomercato, le trattative: è fatta per Mandzukic al Milan. Eder ancora in Italia, attaccante per Genoa e Parma (Di domenica 17 gennaio 2021) Tutte le trattative di Calciomercato che riguardano le squadre del campionato di Serie A, si muovono i club del massimo torneo Italiano con l’obiettivo di disputare una seconda parte di stagione da grandissime protagoniste. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio. Milan – Importante colpo per il club rossonero, è fatta per l’arrivo dell’ex Juventus Mario Mandzukic, le visite mediche sono previste per la giornata di lunedì. Il croato può rappresentare un vero e proprio jolly, può essere impiegato come vice-Ibrahimovic oppure da esterno, come dimostrato già con la maglia bianconera con Allegri in panchina. Genoa – Il club rossoblu ha deciso di puntare tutto su Lammers, contatti positivi con l’Atalanta. Poi il via libero all’addio di Scamacca, nel mirino della ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 gennaio 2021) Tutte lediche riguardano le squadre del campionato di Serie A, si muovono i club del massimo torneono con l’obiettivo di disputare una seconda parte di stagione da grandissime protagoniste. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.– Importante colpo per il club rossonero, èper l’arrivo dell’ex Juventus Mario, le visite mediche sono previste per la giornata di lunedì. Il croato può rappresentare un vero e proprio jolly, può essere impiegato come vice-Ibrahimovic oppure da esterno, come dimostrato già con la maglia bianconera con Allegri in panchina.– Il club rossoblu ha deciso di puntare tutto su Lammers, contatti positivi con l’Atalanta. Poi il via libero all’addio di Scamacca, nel mirino della ...

Il giornalista di Sportitalia riferisce: 'Milik ha accettato un contratto da 4,2-4,3 milioni a stagione più bonus, assolutamente convinto della svolta marsigliese'.

La squadra tra le grandi che si è mossa di più in questo calciomercato è sicuramente il Milan, che ha già chiuso l’acquisto di Meité dal Torino, come rinforzo a centrocampo, e si appresta a chiudere a ...

