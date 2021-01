Bernini (Forza Italia): “Troppi errori sulla scuola, gli studenti usciranno con deficit gravissimo in formazione e conoscenza” (Di domenica 17 gennaio 2021) "Quello che accadrà al governo, perché formalmente non sappiamo se esiste ancora un governo visto che Italia Viva non ha ritirato la fiducia al Conte 2, lo sapremo solo martedì. Di certo il bilancio dell'ultimo anno è terrificante. L'immagine icastica degli errori fatti da questo esecutivo è una classe vuota con i banchi a rotelle accatastati". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 gennaio 2021) "Quello che accadrà al governo, perché formalmente non sappiamo se esiste ancora un governo visto cheViva non ha ritirato la fiducia al Conte 2, lo sapremo solo martedì. Di certo il bilancio dell'ultimo anno è terrificante. L'immagine icastica deglifatti da questo esecutivo è una classe vuota con i banchi a rotelle accatastati". L'articolo .

orizzontescuola : Bernini (Forza Italia): “Troppi errori sulla scuola, gli studenti usciranno con deficit gravissimo in formazione e… - LiaCeli : @operatwitt @paolomieli @24Mattino Aggiungo le donne di Forza Italia, dalla Carfagna alla Bernini, di cui io stessa… - Antonio39148566 : RT @tordi_luciano: @SuperErmy @rombi_ti La cosa più forte è quando la plasticata Bernini dice: noi di forza mafia, non ci stiamo ai giochi… - rombi_ti : RT @tordi_luciano: @SuperErmy @rombi_ti La cosa più forte è quando la plasticata Bernini dice: noi di forza mafia, non ci stiamo ai giochi… - tordi_luciano : @SuperErmy @rombi_ti La cosa più forte è quando la plasticata Bernini dice: noi di forza mafia, non ci stiamo ai gi… -