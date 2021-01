Bari | Auteri a muso duro | “La fortuna? Ognuno raccoglie ciò che merita La verità è una sola”

(Di domenica 17 gennaio 2021) "Il concetto che si sposa bene con la situazione delè perseveranza".Parola di Gaetano. Il tecnico delè intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia della sfida contro il Bisceglie, in programma questo pomeriggio allo Stadio "Gustavo Ventura": oggetto di discussione, anche le prestazioni offerte fin qui dalla compagine pugliese, reduce da due pareggi di fila contro Palermo e Turris."Noi dobbiamo continuare a cercare la perfezione senza guardare troppo chi ci sta davanti. Ripartiamo dalle prestazioni con una convinzione sempre più forte. A me non è mai piaciuto parlare di s. O essere fatalista.ciò che. Se non abbiamo vinto nonostante un ottimo rendimento è perché abbiamo sbagliato un po’ troppo. Nel calcio ...

Il derby del 'Ventura' tra il Bisceglie e la vicecapolista Bari trova spazio sull'edizione locale odierna de La Repubblica che già in prima pagina titola: "Il Bari ...Che sarà composta da Priola e Giron sugli esterni, Vona e Altobello in mezzo. COME CI ARRIVA IL BARI - Pochi dubbi per Auteri che ha già svelato in conferenza stampa la presenza di Andreoni ...