Austria in lockdown fino al 7 febbraio Obbligo uso Ffp2

(Di domenica 17 gennaio 2021) L’prolunga ilnazionaleal 7, a causa della cosiddetta variante inglese del coronavirus, e inasprisce alcune misure. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz in una conferenza stampa. Inizialmente le chiusure erano previsteal 24 gennaio. Dal 25 gennaio verrà imposto l’uso di mascherinenei negozi e sui mezzi pubblici, mentre il distanziamento fisico è aumentato a 2 metri. L’, con 8,9 milioni di abitanti, è al suo terzo, con solo i negozi essenziali aperti.ra ha registrato circa 390 mila contagi e più di 7.000 morti.

Agenzia_Ansa : L'#Austria prolunga il #lockdown al 7 febbraio, obbligo di #mascherine Ffp2 #ANSA - RaiNews : #VarianteInglese #Covid, l'#Austria prolunga il #lockdown al 7 febbraio. Imposto l'obbligo di indossare mascherine… - Corriere : In Austria prolungato il terzo lockdown: restrizioni fino all’8/2 - MauroCapozza : RT @ErmannoKilgore: Variante inglese frena l'Austria, Kurz prolunga lockdown: 'Aprire incosciente'. Londra studia quarantena obbligatoria a… - DiabolMark : RT @ErmannoKilgore: Variante inglese frena l'Austria, Kurz prolunga lockdown: 'Aprire incosciente'. Londra studia quarantena obbligatoria a… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria lockdown

Permetterebbe di muoversi liberamente in Europa. Il presidente del Consiglio ne discuterà con i leader dei 27 questo giovedì ...Per contenere il più possibile il contagio da Covid-19, dal 25 gennaio sarà obbligatorio l'uso della mascherina Ffp2 in tutti i negozi e sui mezzi pubblici. 'Austria prolungherà lo stato di lockdown f ...