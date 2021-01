Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021)16 GENNAIOORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI LAVORI IN CORSO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA. SULLA NETTUNENSE UN INCIDENTE CREA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA LUNEDÌ 18 GENNAIO È PREVISTO IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO METROPOLITANO DICON LE NUOVE LINEE CIRCOLARI “S” DI ASTRAL. LE CORSE VERRANNO EFFETTUATE NELLE FASCE ORARIE DALLE 7 ALLE 10 E ...