Uomini e Donne registrazione 13 gennaio: Aurora è una talpa? Chiara in lacrime (Di sabato 16 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio è stata fatta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come sempre si è partiti da Gemma e Maurizio, i quali hanno avuto un nuovo confronto dopo la lite del giorno prima. Armando, invece, ha fatto delle pesanti insinuazioni contro Aurora. Al trono classico, invece,, Davide ha fatto una bellissima esterna con Beatrice e Chiara è scoppiata in lacrime. Sophie, invece, si è arrabbiata perché Giorgio ha deciso di non presentarsi in puntata. Matteo è sembrato sempre più intenzionato a conquistarla. registrazione 13 gennaio trono classico Nella registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta mercoledì 13 gennaio tutti si aspettavano di vedere la scelta ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 16 gennaio 2021) Mercoledì 13è stata fatta una nuovadi. Come sempre si è partiti da Gemma e Maurizio, i quali hanno avuto un nuovo confronto dopo la lite del giorno prima. Armando, invece, ha fatto delle pesanti insinuazioni contro. Al trono classico, invece,, Davide ha fatto una bellissima esterna con Beatrice eè scoppiata in. Sophie, invece, si è arrabbiata perché Giorgio ha deciso di non presentarsi in puntata. Matteo è sembrato sempre più intenzionato a conquistarla.13trono classico Nelladiche si è tenuta mercoledì 13tutti si aspettavano di vedere la scelta ...

