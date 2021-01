Sciascia, Eastwood, Tofano: il mondo di Giampiero Mughini (Di sabato 16 gennaio 2021) Il nuovo dizionario, a circa trent’anni da quello pubblicato con Rizzoli (1992), resta sentimentale perché Giampiero Mughini ha sentimento, con il sentimento scrive, con il sentimento intesse fantastiche trame, al sentimento affida la ricostruzione di storie di vita che hanno incrociato donne, uomini, libri, fumetti, film, partite di calcio, case, cani, oggetti, amori. Mi chiedo, da “Compagni, addio” del 1987, quale scrittore sia Mughini, quale corda sempre tesa del suo animo giunga a toccare quando si piega, prima sulla pagina bianca poi sulla tastiera, quando decide che un sentimento debba essere trasferito al lettore non per affascinarlo, non per attrarlo a sé, bensì per sussurrargli, alla maniera di Modugno, “ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso”. Il mondo che non vedi, il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Il nuovo dizionario, a circa trent’anni da quello pubblicato con Rizzoli (1992), resta sentimentale perchéha sentimento, con il sentimento scrive, con il sentimento intesse fantastiche trame, al sentimento affida la ricostruzione di storie di vita che hanno incrociato donne, uomini, libri, fumetti, film, partite di calcio, case, cani, oggetti, amori. Mi chiedo, da “Compagni, addio” del 1987, quale scrittore sia, quale corda sempre tesa del suo animo giunga a toccare quando si piega, prima sulla pagina bianca poi sulla tastiera, quando decide che un sentimento debba essere trasferito al lettore non per affascinarlo, non per attrarlo a sé, bensì per sussurrargli, alla maniera di Modugno, “ma come non ti accorgi di quanto ilsia meraviglioso”. Ilche non vedi, il ...

MarsilioEditori : RT @CorriereCultura: Giampiero Mughini e le sue passioni: Sciascia, Stendhal, Clint Eastwood. Domani esce in libreria il «Nuovo dizionario… - Malam4rco : RT @CorriereCultura: Giampiero Mughini e le sue passioni: Sciascia, Stendhal, Clint Eastwood. Domani esce in libreria il «Nuovo dizionario… - HankHC91 : RT @CorriereCultura: Giampiero Mughini e le sue passioni: Sciascia, Stendhal, Clint Eastwood. Domani esce in libreria il «Nuovo dizionario… - La_Lettura : RT @CorriereCultura: Giampiero Mughini e le sue passioni: Sciascia, Stendhal, Clint Eastwood. Domani esce in libreria il «Nuovo dizionario… - ottaviodibrizzi : RT @CorriereCultura: Giampiero Mughini e le sue passioni: Sciascia, Stendhal, Clint Eastwood. Domani esce in libreria il «Nuovo dizionario… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciascia Eastwood Giampiero Mughini e le sue passioni Sciascia, Stendhal, Clint Eastwood Corriere della Sera Sciascia, Eastwood, Tofano: il mondo di Giampiero Mughini

Pezzi di un secolo d’amore, lungo e breve, tessere di un puzzle avvincente, voci di un dizionario sentimentale che non dimenticherò, che non dimenticheremo.

Giampiero Mughini e le sue passioni Sciascia, Stendhal, Clint Eastwood

Nel «Nuovo dizionario sentimentale» (Marsilio) si parla di Pannella, Aron, Resistenza, Israele. Un grande amore per i cani. E il rimorso per la morte solitaria della madre ...

Pezzi di un secolo d’amore, lungo e breve, tessere di un puzzle avvincente, voci di un dizionario sentimentale che non dimenticherò, che non dimenticheremo.Nel «Nuovo dizionario sentimentale» (Marsilio) si parla di Pannella, Aron, Resistenza, Israele. Un grande amore per i cani. E il rimorso per la morte solitaria della madre ...