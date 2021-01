Pirlo presenta Inter-Juventus | “Io allenatore grazie a Conte | ma non firmo per il pari”

Leggi su serieanews

(Di sabato 16 gennaio 2021) Andrea, tecnico della, èvenuto quest’oggi perre in conferenza stampa il match contro l’, in programma domani sera. L’ha chiesto ai suoi di imporre il proprio gioco a Milano, dove domani sera fronteggerà in campionato la squadra guidata da Antonio. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni alla stampa: “Mi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.