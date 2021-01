Operazione Stellantis, una festa per Agnelli e azionisti Fca. Per stabilimenti e dipendenti italiani inizia una difficile partita in trasferta (Di sabato 16 gennaio 2021) “Fusione è una parola che in relazione all’Operazione Fca-Psa usiamo solo in Italia. All’estero si parla di acquisizione da parte di Peugeot”, ha rimarcato pochi giorni fa l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi nel suo intervento sul Messaggero. Il succo della questione è proprio questo. Per gli azionisti di Fca, Agnelli in testa, l’Operazione con i francesi è stato un affare. Per il paese e il suo tessuto industriale la partita è tutta da giocare e sarà giocata in trasferta. Alla guida del nuovo gruppo Stellantis ci sarà infatti l’attuale numero uno di Psa, Carlos Tavares e tra gli azionisti di peso compare anche lo Stato francese che avrà una partecipazione del 6,2%. I cinesi di Dongfeng avranno il 4,4%, la famiglia Peugeot il 7,2%. La Exor degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) “Fusione è una parola che in relazione all’Fca-Psa usiamo solo in Italia. All’estero si parla di acquisizione da parte di Peugeot”, ha rimarcato pochi giorni fa l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi nel suo intervento sul Messaggero. Il succo della questione è proprio questo. Per glidi Fca,in testa, l’con i francesi è stato un affare. Per il paese e il suo tessuto industriale laè tutta da giocare e sarà giocata in. Alla guida del nuovo gruppoci sarà infatti l’attuale numero uno di Psa, Carlos Tavares e tra glidi peso compare anche lo Stato francese che avrà una partecipazione del 6,2%. I cinesi di Dongfeng avranno il 4,4%, la famiglia Peugeot il 7,2%. La Exor degli ...

