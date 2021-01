Mal di gola iniziale? Curatelo con gli oli essenziali! Curiose? (Di sabato 16 gennaio 2021) Avete un mal di gola allo stadio iniziale? Non preoccupatevi, è possibile curarlo senza ricorrere necessariamente ai farmaci. Per rimediare a questo malanno di stagione, infatti, si possono utilizzare gli oli essenziali, reperibili in erboristeria. Ma scopriamo insieme quali sono gli oli più adatti a curare certi fastidi per la nostra salute. Curiose? Iniziamo! Mal di gola allo stadio iniziale: come alleviarlo con rimedi naturali Tra oli più efficaci, c’è quello di eucalipto: ha delle virtù balsamiche che lo rendono perfetto per fare i fumenti. E’ ideale per curare bronchiti e raffreddori visto che ha delle proprietà decongestionanti. Fate un pensierino anche sull’olio essenziale di pino mugo che è balsamico che ha un profumo, oltre che inconfondibile, davvero unico. Utile per trattare la sinusite, è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 16 gennaio 2021) Avete un mal diallo stadio? Non preoccupatevi, è possibile curarlo senza ricorrere necessariamente ai farmaci. Per rimediare a questo malanno di stagione, infatti, si possono utilizzare gli oli essenziali, reperibili in erboristeria. Ma scopriamo insieme quali sono gli oli più adatti a curare certi fastidi per la nostra salute.? Iniziamo! Mal diallo stadio: come alleviarlo con rimedi naturali Tra oli più efficaci, c’è quello di eucalipto: ha delle virtù balsamiche che lo rendono perfetto per fare i fumenti. E’ ideale per curare bronchiti e raffreddori visto che ha delle proprietà decongestionanti. Fate un pensierino anche sull’olio essenziale di pino mugo che è balsamico che ha un profumo, oltre che inconfondibile, davvero unico. Utile per trattare la sinusite, è ...

