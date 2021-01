Lombardia zona rossa, ira De Corato: "Un oltraggio" (Di sabato 16 gennaio 2021) (Adnkronos) - Non trattiene il malcontento l'assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, mentre commenta con l'Adnkronos la decisione del governo di far tornare la Lombardia in zona rossa da domani. "Nell'ultima settimana - spiega l'assessore - abbiamo l'Rt sotto l'1, il provvedimento del governo fa riferimento all'Rt tra l'ultima settimana di dicembre e la prima di gennaio. Colpire in maniera così pesante la regione più produttiva d'Italia, il cuore economico del Paese con questo lockdown che inizia domani è una vergogna, un oltraggio". “Ci troviamo di fronte a provvedimenti presi su dati vecchi - lamenta De Corato - la Lombardia ha pagato un prezzo altissimo rispetto alle altre Regioni da tutti i punti di vista e anche da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) (Adnkronos) - Non trattiene il malcontento l'assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale, Riccardo De, mentre commenta con l'Adnkronos la decisione del governo di far tornare lainda domani. "Nell'ultima settimana - spiega l'assessore - abbiamo l'Rt sotto l'1, il provvedimento del governo fa riferimento all'Rt tra l'ultima settimana di dicembre e la prima di gennaio. Colpire in maniera così pesante la regione più produttiva d'Italia, il cuore economico del Paese con questo lockdown che inizia domani è una vergogna, un". “Ci troviamo di fronte a provvedimenti presi su dati vecchi - lamenta De- laha pagato un prezzo altissimo rispetto alle altre Regioni da tutti i punti di vista e anche da ...

