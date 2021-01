LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia outsider con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, Norvegia favorita (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13: Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Lisa Vittozzi, seguita in seconda frazione da Irene Lardschneider, poi in terza toccherà a Dorothea Wierer, infine chiusura affidata a Federica Sanfilippo. 14.10: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi, sabato 16 gennaio, alle ore 14.45, scatterà per le donne la seconda gara della sesta tappa della stagione 2020-2021 Il programma odierno e la startlist – La presentazione della Staffetta Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13: Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà, seguita in seconda frazione da Irene Lardschneider, poi in terza toccherà a, infine chiusura affidata a Federica Sanfilippo. 14.10: Buongiorno e benvenuti allatestuale della4×6 kmdella Coppa del Mondo diin programma ad, in Germania: oggi, sabato 16 gennaio, alle ore 14.45, scatterà per le donne la seconda gara della sesta tappa della stagione 2020-2021 Il programma odierno e la startlist – La presentazione dellaBuongiorno e benvenuti alla...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: alle 14:45 il via della terza staffetta femminile della stagione, Italia da top 5 #biathlon @AleBergomi #1… - neveitalia : LIVE da Oberhof: alle 14:45 il via della terza staffetta femminile della stagione, Italia da top 5 #biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia outsider con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi - infoitsport : LIVE Biathlon, staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: ITALIA SUL PODIO! Azzurri fantastici: terzi dietro a Francia… - infoitsport : LIVE Biathlon, staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: Italia da sogno, è terza! Vince la Francia davanti alla Norve… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia outsider con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi OA Sport LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof in DIRETTA: Italia outsider con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist - La presentazione della staffetta Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta 4x6 km femminile dell ...

LIVE Biathlon, staffetta maschile Oberhof in DIRETTA: Italia da sogno, è terza! Vince la Francia davanti alla Norvegia

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Oberhof, con inizio alle 14.30, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon. er oggi è tutto, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno e la startlist - La presentazione della staffetta Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta 4x6 km femminile dell ...OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Oberhof, con inizio alle 14.30, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon. er oggi è tutto, ...