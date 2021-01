La scelta di Davide Donadei | la rabbia di Chiara e Beatrice

miciogattomicio : @nisi_davide @giacomo94_ Credo che non abbia avuto il coraggio di rischiare con la pandemia di mezzo. Ma questa est… - AndreaInterNews : Davide #Nicola (qual è il cognome?) ottima scelta per il #Torino, che nell'ultimo periodo sta pagando anche la situ… - ImpieriFilippo : RT @Luca_Cilli: Il #Torino ha comunicato a Giampaolo ed al suo staff la scelta di cambiare allenatore. Il nuovo mister sarà Davide Nicola @… - pensodunquerido : RT @Luca_Cilli: Il #Torino ha comunicato a Giampaolo ed al suo staff la scelta di cambiare allenatore. Il nuovo mister sarà Davide Nicola @… - Luca_Cilli : Il #Torino ha comunicato a Giampaolo ed al suo staff la scelta di cambiare allenatore. Il nuovo mister sarà Davide… -

Il Sussidiario.net

Sembra che la ricerca del gioco paghi più in serie B che in A. Dove sono saltati Liverani dal Parma e Giampaolo nel Torino, fra i tecnici più propositivi, per i più ...Le rassicurazioni arrivate a caldo da parte del presidente Cairo nell’immediato post partita di Torino-Spezia non sono state sufficienti per la riconferma in panchina di Marco Giampaolo. Lui, piemonte ...