Il 1976 degli sceneggiati si snoda tra “Paganini” e “Dimenticare Lisa” (Di sabato 16 gennaio 2021) Il 4 e l’11 aprile 1976 viene trasmesso lo sceneggiato “Majakovskij”, diretto da Alberto Negrin e dedicato alla vita di Vladimir Vladimirovi? Majakovskij, eclettico poeta e drammaturgo russo, massimo esponente del futurismo e cantore della rivoluzione del 1917. Attraverso la sua biografia, gli sceneggiatori, (Giuseppe D’Avino e Lucio Mandarà) e il regista delineano un vasto affresco storico, in cui le tensioni rivoluzionarie, artistiche e politiche del periodo si intrecciano all’appassionata storia d’amore tra il poeta (Tito Schirinzi) e Lilla (Piera degli Esposti), moglie dell’amico Osip Brick (Luciano Virgilio), la quale, senza negare il proprio affetto allo scrittore, decide di restare legata al marito. Altri interpreti: Agla Marsili, Paola Tanziani e Carlo Enrici. Il 18 aprile va in onda la prima delle 4 puntate di “Camilla“, sceneggiato tratto dal ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 gennaio 2021) Il 4 e l’11 aprileviene trasmesso lo sceneggiato “Majakovskij”, diretto da Alberto Negrin e dedicato alla vita di Vladimir Vladimirovi? Majakovskij, eclettico poeta e drammaturgo russo, massimo esponente del futurismo e cantore della rivoluzione del 1917. Attraverso la sua biografia, gli sceneggiatori, (Giuseppe D’Avino e Lucio Mandarà) e il regista delineano un vasto affresco storico, in cui le tensioni rivoluzionarie, artistiche e politiche del periodo si intrecciano all’appassionata storia d’amore tra il poeta (Tito Schirinzi) e Lilla (PieraEsposti), moglie dell’amico Osip Brick (Luciano Virgilio), la quale, senza negare il proprio affetto allo scrittore, decide di restare legata al marito. Altri interpreti: Agla Marsili, Paola Tanziani e Carlo Enrici. Il 18 aprile va in onda la prima delle 4 puntate di “Camilla“, sceneggiato tratto dal ...

RaiNews : Nel lontano 1976 Kabir Bedi è letteralmente calato sulla scena italiana come indimenticabile interprete di… - de_giovannna : RT @RaiNews: Nel lontano 1976 Kabir Bedi è letteralmente calato sulla scena italiana come indimenticabile interprete di #Sandokan, uno degl… - laura12ottobre : RT @RaiNews: Nel lontano 1976 Kabir Bedi è letteralmente calato sulla scena italiana come indimenticabile interprete di #Sandokan, uno degl… - morganipatrizia : RT @RaiNews: Nel lontano 1976 Kabir Bedi è letteralmente calato sulla scena italiana come indimenticabile interprete di #Sandokan, uno degl… - PaoloBMb70 : RT @RaiNews: Nel lontano 1976 Kabir Bedi è letteralmente calato sulla scena italiana come indimenticabile interprete di #Sandokan, uno degl… -