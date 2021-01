Gli ospiti di C’è Posta Per Te stasera, 16 gennaio (Di sabato 16 gennaio 2021) Tre saranno gli ospiti di C’è Posta Per Te stasera, sabato 16 gennaio 2021. La seconda puntata della nuova edizione dello show di Maria De Filippi accoglie in studio due attori e un cantante. Gli ospiti di C’è Posta Per Te stasera, sabato 16 gennaio 2021, saranno gli attori italiani Marco Bocci e Giulia Michelin e il cantante Irama, reduce proprio da un altro programma della De Filippi: Amici. I tre ospiti Vip della puntata saranno protagonisti di alcuni momenti di intrattenimento e rappresenteranno dei “regali” umani che i protagonisti delle storie dedicate si scambieranno per ringraziarsi in modo particolare l’un l’altro. Un esordio straordinario per C’è Posta Per Te che lo scorso sabato ha debuttato con ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Tre saranno glidi C’èPer Te, sabato 162021. La seconda puntata della nuova edizione dello show di Maria De Filippi accoglie in studio due attori e un cantante. Glidi C’èPer Te, sabato 162021, saranno gli attori italiani Marco Bocci e Giulia Michelin e il cantante Irama, reduce proprio da un altro programma della De Filippi: Amici. I treVip della puntata saranno protagonisti di alcuni momenti di intrattenimento e rappresenteranno dei “regali” umani che i protagonisti delle storie dedicate si scambieranno per ringraziarsi in modo particolare l’un l’altro. Un esordio straordinario per C’èPer Te che lo scorso sabato ha debuttato con ...

AmiciUfficiale : DOMANI ore 14.10 su Canale 5 imperdibile appuntamento con l'ottava puntata di #Amici20, tra gli ospiti Tecla! Tutti… - OfficialSSLazio : Così gli ospiti ???? - trash_italiano : Maria quando deve scegliere gli ospiti di #cepostaperte: - CiuppinoCzar : Se gli squadristi (lol) sono quelli che hanno, secondo i compassati stessi, l'inizio della loro tradizione nella ed… - freccerosse : @RaiTre @matteosalvinimi Parole sante! Complimenti per come hai massacrato gli ospiti in studio. Ti sei comportato da Grande Leader. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ospiti Responsabili, la casa c'è. Gli ospiti si fanno attendere | il manifesto Il Manifesto Tragedia in una casa di riposo: trovati morti cinque ospiti. Tra le ipotesi, il monossido

Tragedia in una casa di riposo a Lanuvio, vicino Roma. Cinque ospiti sono morti e altre sette persone sono state trasportate in ospedale... Scopri di più ...

Villa Michaela, rifugio per vip in fuga dalla pandemia Covid

La famiglia Rhode l’ha ritirata dal mercato e in questi mesi di lockdown l’ha messa a disposizione di ospiti illustri. Il tutto in attesa del ritorno dei turisti ...

Tragedia in una casa di riposo a Lanuvio, vicino Roma. Cinque ospiti sono morti e altre sette persone sono state trasportate in ospedale... Scopri di più ...La famiglia Rhode l’ha ritirata dal mercato e in questi mesi di lockdown l’ha messa a disposizione di ospiti illustri. Il tutto in attesa del ritorno dei turisti ...