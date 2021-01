GF Vip | Zorzi stanco e giù di morale | abbandonerà il reality anzitempo?

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tommaso, uno dei candidati alla vittoria finale del ‘Grande Fratello Vip’, potrebbe ritirarsi dalla trasmissione prima della finale. Per capire quanto ci sia di vero dietro questa indiscrezione, non ancora accertata, bisognerà attendere la prossima puntata in diretta del ‘GF Vip’, anche se ovviamente i suoi fan si augurano che l’addio anticipato non arrivi. Stanchezza e umore bassosi è sempre contraddistinto per la sua allegria, e la sua voglia di divertirsi. Quella voglia che, proprio negli ultimi giorni, sembrerebbe però essere venuta meno. Il bel sorriso dell’influencer sembra ormai un opaco ricordo, e nonostante abbia tentato in tutti i modi di tenere alto il suo, stavolta il giovane sembra davvero molto abbattuto. La stanchezza del concorrente sembrerebbe dovuta alla permanenza lunghissima nella Casa più ...