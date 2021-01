Crisi Governo, Matteo Salvini: «Se Conte non ha i numeri…», la provocazione a “Titolo V” (Di sabato 16 gennaio 2021) Crisi Governo Salvini. «Se Conte ha i numeri per andare avanti lo faccia, altrimenti si faccia da parte», così Matteo Salvini, ospite di ‘Titolo V’ su Rai Tre, ha ribadito la sua posizione. «In questo momento prevale lo sconcerto, la pena e il disgusto nel centrodestra. C’è il caos totale della scuola. Conte Renzi, Di Maio, Tabacci, Mastella, i ‘responsabili’, la compravendita dei senatori stanotte e domani notte, è qualcosa che non mi appassiona, anzi, mi fa una pena e uno schifo indicibile», ha sottolineato il leader della Lega, in collegamento dal salotto di casa sua. Crisi Governo Salvini: «Se Conte non ha i numeri…», la provocazione a ... Leggi su urbanpost (Di sabato 16 gennaio 2021). «Seha i numeri per andare avanti lo faccia, altrimenti si faccia da parte», così, ospite di ‘V’ su Rai Tre, ha ribadito la sua posizione. «In questo momento prevale lo sconcerto, la pena e il disgusto nel centrodestra. C’è il caos totale della scuola.Renzi, Di Maio, Tabacci, Mastella, i ‘responsabili’, la compravendita dei senatori stanotte e domani notte, è qualcosa che non mi appassiona, anzi, mi fa una pena e uno schifo indicibile», ha sottolineato il leader della Lega, in collegamento dal salotto di casa sua.: «Senon ha i», laa ...

