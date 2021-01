Crisi di governo, i responsabili latitano. Ma Pd insiste: ora in Parlamento (Di sabato 16 gennaio 2021) I numeri al Senato ancora non ci sono i responsabili non arrivano, l'Udc va al vertice del centrodestra e dentro la coalizione di governo sale la tensione in vista del voto di martedì a palazzo Madama. Al momento, secondo i conti degli alleati di governo, Giuseppe Conte al Senato dovrebbe avere circa 155 voti, abbastanza per avere la fiducia, ma non tanti da garantire la maggioranza assoluta, necessaria i votazioni cruciali come quelle sullo scostamento di bilancio. Una situazione molto al limite, tanto che nel pomeriggio comincia a girare - in maggioranza - la voce di un possibile cambio di strategia: Conte che, dopo il passaggio di lunedì alla Camera - più tranquillo - evita il Senato e sale direttamente al Quirinale per provare ad avviare un giro di consultazioni.Voci che per qualche ora rasserenano Iv. Matteo Renzi anche oggi ha ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 gennaio 2021) I numeri al Senato ancora non ci sono inon arrivano, l'Udc va al vertice del centrodestra e dentro la coalizione disale la tensione in vista del voto di martedì a palazzo Madama. Al momento, secondo i conti degli alleati di, Giuseppe Conte al Senato dovrebbe avere circa 155 voti, abbastanza per avere la fiducia, ma non tanti da garantire la maggioranza assoluta, necessaria i votazioni cruciali come quelle sullo scostamento di bilancio. Una situazione molto al limite, tanto che nel pomeriggio comincia a girare - in maggioranza - la voce di un possibile cambio di strategia: Conte che, dopo il passaggio di lunedì alla Camera - più tranquillo - evita il Senato e sale direttamente al Quirinale per provare ad avviare un giro di consultazioni.Voci che per qualche ora rasserenano Iv. Matteo Renzi anche oggi ha ...

