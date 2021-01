Coronavirus, numeri stabili: 16.310 casi e 475 morti. In Sicilia impennata di contagi (Di sabato 16 gennaio 2021) Restano stabili i numeri dei nuovi contagi e dei morti del Coronavirus in Italia. Lo rivela il bollettino della Protezione civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Sono 16.310 i nuovi casi a fronte di oltre 260.704 tamponi. Il tasso di positività si assesta al 6,3% (+0,4%). Ieri i casi erano stati 16.146 e i tamponi complessivi 273.506. Da ieri, secondo i dati, sono stati registrati altri 475 morti che portano il totale a 81.800 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. In terapia intensiva sono ora ricoverate 2.520 persone (-2 da ieri). I guariti sono 1.729.216 (+16.186), mentre gli attualmente positivi 557.717 (-351). Coronavirus, i dati delle regioni Sono 436 i nuovi casi di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Restanodei nuovie deidelin Italia. Lo rivela il bollettino della Protezione civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Sono 16.310 i nuovia fronte di oltre 260.704 tamponi. Il tasso di positività si assesta al 6,3% (+0,4%). Ieri ierano stati 16.146 e i tamponi complessivi 273.506. Da ieri, secondo i dati, sono stati registrati altri 475che portano il totale a 81.800 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. In terapia intensiva sono ora ricoverate 2.520 persone (-2 da ieri). I guariti sono 1.729.216 (+16.186), mentre gli attualmente positivi 557.717 (-351)., i dati delle regioni Sono 436 i nuovidi ...

