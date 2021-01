Conto corrente: come verificare l’intestatario e chi può farlo (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Conto corrente, come ben sappiamo, è qualcosa di diffusissimo al giorno d’oggi. Tramite il Conto corrente (detto anche in breve c/c), il correntista può avvalersi di uno strumento tecnico bancario che comporta il deposito di denaro a titolo di risparmi, all’interno di un certo istituto di credito (ed oggi anche le Poste). Tale strumento è utile perché sicuro, comodo e capace di velocizzare le transazioni economiche, senza rischi di furto. In particolare il Conto corrente permette l’uso di moneta bancaria, detta moneta elettronica. Tuttavia, di seguito vogliamo capire come è possibile controllare chi sia il reale intestatario del Conto corrente, ovvero il correntista: infatti, può ben succedere che sorgano dubbi ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilben sappiamo, è qualcosa di diffusissimo al giorno d’oggi. Tramite il(detto anche in breve c/c), il correntista può avvalersi di uno strumento tecnico bancario che comporta il deposito di denaro a titolo di risparmi, all’interno di un certo istituto di credito (ed oggi anche le Poste). Tale strumento è utile perché sicuro, comodo e capace di velocizzare le transazioni economiche, senza rischi di furto. In particolare ilpermette l’uso di moneta bancaria, detta moneta elettronica. Tuttavia, di seguito vogliamo capireè possibile controllare chi sia il reale intestatario del, ovvero il correntista: infatti, può ben succedere che sorgano dubbi ...

marino29b : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia #BollettinoEconomico Sono continuati gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di non residenti (2… - SpeculaThor : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia #BollettinoEconomico Sono continuati gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di non residenti (2… - xlikeachampi0n : Sensiz di un nuovo conto corrente di cui ti ho parlato ieri e che mi hanno detto che - nadia96966280 : RT @UfficioStampaBI: #bankitalia #BollettinoEconomico Sono continuati gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di non residenti (2… - klyderida : @IntesaSP_Help ciao, se sono italiano residente all'estero posso aprire un conto corrente online? in caso affermativo cosa fare? -

Ultime Notizie dalla rete : Conto corrente Agricoltura, danni da cimice asiatica sul conto corrente degli agricoltori emiliano-romagnoli SulPanaro Titoli di stato, saldo positivo dopo 30 anni grazie all'estero

Negli ultimi mesi del 2020 sono ripresi gli afflussi di capitali e gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di non residenti, secondo quanto ha scritto Bankitalia nel suo ...

Sono d accordo, e come sai che abbia mancato di rispetto a qualcuno? Sono solo congetture

Non entro nel merito del caso specifico, ma è un po' come l'uso sleale di un servizio gratuito, è "consentito", ma ne va a detrimento degli altri. Francamente poi mi manderebbe in bestia trovare, maga ...

Negli ultimi mesi del 2020 sono ripresi gli afflussi di capitali e gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di non residenti, secondo quanto ha scritto Bankitalia nel suo ...Non entro nel merito del caso specifico, ma è un po' come l'uso sleale di un servizio gratuito, è "consentito", ma ne va a detrimento degli altri. Francamente poi mi manderebbe in bestia trovare, maga ...