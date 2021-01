Calenda: “Mastella mi ha offerto appoggio del Pd a Roma se sostengo Conte” (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen – E’ scontro al fulmicotone sulla tenuta del governo Conte tra Carlo Calenda e Clemente Mastella. Tutto è nato da un tweet di stamani del leader di Azione: “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggi Conte e il PD appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla”. Un’accusa pesante, perché se quanto scritto da Calenda corrispondesse al vero e dovesse essere confermato, finirebbe per scoperchiare un vaso di Pandora impressionante. Calenda: “Da Mastella insulto personale” “Ho riflettuto un giorno sul rendere pubblica una telefonata privata. E tuttavia – cinguetta ancora Calenda – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 gennaio 2021), 16 gen – E’ scontro al fulmicotone sulla tenuta del governotra Carloe Clemente. Tutto è nato da un tweet di stamani del leader di Azione: “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggie il PD appoggia te a. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla”. Un’accusa pesante, perché se quanto scritto dacorrispondesse al vero e dovesse essere confermato, finirebbe per scoperchiare un vaso di Pandora impressionante.: “Dainsulto personale” “Ho riflettuto un giorno sul rendere pubblica una telefonata privata. E tuttavia – cinguetta ancora– ...

