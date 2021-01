Uomini e donne anticipazioni: SOPHIE resta con due corteggiatori (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo pomeriggio andrà in onda su Canale 5 una nuova imperdibile puntata di Uomini e donne. Ieri abbiamo assistito all’inaspettato addio di Michele Dentice, che a sorpresa ha salutato in lacrime il programma. Non sarà il solo però a dire addio al salotto più famoso d’Italia: a quanto pare anche Simone Bolognesi abbandonerà definitivamente la trasmissione, non trovandosi più a suo agio in quell’ambiente. In studio sarà poi la volta di un “momento Amarcord” che vedrà protagonisti Jara e Nicola, protagonisti delle annate passate del trono over, in attesa del loro secondo figlio. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Spazio poi al trono classico, dove vedremo l’esterna di Davide e Chiara. I due trascorrono momenti molto romantici insieme. Il tronista dedica alla corteggiatrice una canzone e la bacia più volte con la mascherina. ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo pomeriggio andrà in onda su Canale 5 una nuova imperdibile puntata di. Ieri abbiamo assistito all’inaspettato addio di Michele Dentice, che a sorpresa ha salutato in lacrime il programma. Non sarà il solo però a dire addio al salotto più famoso d’Italia: a quanto pare anche Simone Bolognesi abbandonerà definitivamente la trasmissione, non trovandosi più a suo agio in quell’ambiente. In studio sarà poi la volta di un “momento Amarcord” che vedrà protagonisti Jara e Nicola, protagonisti delle annate passate del trono over, in attesa del loro secondo figlio. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Spazio poi al trono classico, dove vedremo l’esterna di Davide e Chiara. I due trascorrono momenti molto romantici insieme. Il tronista dedica alla corteggiatrice una canzone e la bacia più volte con la mascherina. ...

