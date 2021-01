Traffico Roma del 15-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisegnalato in aumento su tutte le principali arterie stradali in entrata verso il centro città in particolare aNord code sulla Cassia dal raccordo a via di Grottarossa e sulla Flaminia Grottarossa a via dei Due Ponti trafficata anche la Trionfale da via di Casal del Marmo all’ospedale San Filippo Neri a Primavalle chiusa temporaneamente via Pasquale II tra Piazza Clemente XI e via Pietro Bembo a causa di un veicolo in fiamme rallentamenti per incidente su via del Casale di San Basilio via Pollenza altro incidente a Centocelle in via Giacomo Bresadola all’altezza di via Filippo Smaldone per questo motivo le linee tram 5 19 sono deviate in viale Togliatti sulla tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti e code da ...