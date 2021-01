«Sono autistico e chiuso in casa da marzo | fatemi vedere i mie compagni»

Leggi su espresso.repubblica

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Paolo è iscritto all’ultimo anno di un liceo in Sicilia e dall’inizio della pandemia non ha più messo piede a scuola. Ma per lui la Dad è impossibile. La mamma: «Adesso ho paura perché sta subendo un trauma che andrà recuperato»Gli studenti disabili, e le loro famiglie,stati abbandonati"