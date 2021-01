Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale di Monaco: l'ex premier torna a casa della figlia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gennaio 2021 - Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale di Monaco dove era ricoverato per problemi cardiaci . La conferma è arrivata dall'ufficio stampa di Forza Italia. L'ex ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milano, 15 gennaio 2021 -è statodidove era ricoverato per problemi cardiaci . La conferma è arrivata'ufficio stampa di Forza Italia. L'ex ...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - petergomezblog : Silvio #Berlusconi ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco. #Zangrillo: “Problema cardiaco, ho imposto il r… - Antonio_Tajani : Il Presidente @berlusconi sta bene. Si trova a #Monaco per sostenere alcuni esami di controllo. L'ho appena sentito… - lucialeone70 : RT @BeBuonaGiornata: Legittimo impunito. Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale di Monaco. Giusto il tempo di far rinviare l’udienza del… - Pierfanze208 : RT @Signorasinasce: #Renzi prepara il colpo di scena alla Silvio: non voterà la #sfiducia -