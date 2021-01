Sampdoria-Udinese | i 20 convocati di Gotti | out Okaka | De Paul sempre presente

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Lucaha diramato una lista ufficiale di 20, in vista di, incontro valevole per la diciottesima giornata della Serie A 2020/2021. Presenti Musso, Dee Lasagna, stelle del club friulano, caratterizzato da un rendimento positivo e costante, tecnico e solido difensivamente. Ancora assente l’attaccante, reduce da un lungo stop per infortunio. Di seguito gli atleti chiamati in causa per la delicata trasferta ligure, contro i blucerchiati guidati da Claudio Ranieri.PORTIERI – Musso, Gasparini, Scuffet; DIFENSORI – Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar; CENTROCAMPISTI – De, Walace, Arslan; Pereyra, Mandragora, Makengo; ATTACCANTI – ...