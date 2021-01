Nemmeno le Bimbe di Conte comprano i suoi gadget (Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesca Galici Ora Nemmeno le sue fan vogliono più Giuseppi: il merchandising delle Bimbe di Conte, con gadget dai 14 ai 32 euro, fa flop sul web Ognuno ha i suoi feticci ed è libero di scegliere quelli che preferisce, tanto che c'è chi acquista i prodotti del merchandising di Giuseppe Conte. Ebbene sì, sul web è possibile comprare i prodotti che recano stampato il faccione di Giuseppi e le sue frasi più iconiche, quelle da Bacio Perugina che il presidente del Consiglio ama inserire nei suoi discorsi alla nazione. Certo, come racconta il quotidiano Il Tempo, non sono tanti i prodotti che vengono acquistati mensilmente, segno che Nemmeno le sue fan, quelle che attendevano con ansia le conferenze primaverili di Conte ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesca Galici Orale sue fan vogliono più Giuseppi: il merchandising delledi, condai 14 ai 32 euro, fa flop sul web Ognuno ha ifeticci ed è libero di scegliere quelli che preferisce, tanto che c'è chi acquista i prodotti del merchandising di Giuseppe. Ebbene sì, sul web è possibile comprare i prodotti che recano stampato il faccione di Giuseppi e le sue frasi più iconiche, quelle da Bacio Perugina che il presidente del Consiglio ama inserire neidiscorsi alla nazione. Certo, come racconta il quotidiano Il Tempo, non sono tanti i prodotti che vengono acquistati mensilmente, segno chele sue fan, quelle che attendevano con ansia le conferenze primaverili di...

icarvsfallsz : @MINDVOFMINEZ @louistxas no bimbe comunque non mi prendete sul serio cioè non credo nemmeno - MGoldLife : Ogni tanto penso che nemmeno le bimbe di GDL sono riuscite a portarla in finale. Va sempre così con i vincitori annunciati. #tzvip - Schwanzstuckr : @_CarlaQ_ Qui ci si scambia bimbe che nemmeno ad una staffetta 4x100 giamaicana... - alberto88ca : @CONTEBRAZIL LOL! Uno che non è in grado nemmeno di stanziare cassa integrazione e indennizzi dignitosi, che raccon… - fuser_elche : @HermanniTest @GaIadhrim @armando_savini Guarda Eugenio fai discorsi troppo profondi e teologicamente corretti, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Nemmeno Bimbe Tragico incidente in una casa di Cabiate: perde la vita una bambina di nemmeno due anni Corriere di Como Abusi sui bimbi inneggiando a Hitler, i video dell'orrore su WhatsApp: 12 indagati

Condividevano immagini e video di bambini, anche di piccolissima età, costretti a subire e compiere atti di natura sessuale disumani; esaltavano Adolf Hitler, il nazifascismo e pure ...

Piace l’idea di un asilo nel bosco per i bimbi di Lavis e Pressano - Lavis e Rotaliana - Trentino

Lavis. L’idea è di Sergio Cattani e dopo poco che era sbarcata sui social ha destato un immediato quanto inatteso interesse: un asilo nel bosco, una modalità pedagogica sia alternativa ...

Condividevano immagini e video di bambini, anche di piccolissima età, costretti a subire e compiere atti di natura sessuale disumani; esaltavano Adolf Hitler, il nazifascismo e pure ...Lavis. L’idea è di Sergio Cattani e dopo poco che era sbarcata sui social ha destato un immediato quanto inatteso interesse: un asilo nel bosco, una modalità pedagogica sia alternativa ...