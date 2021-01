Monza, problema cardiaco per Berlusconi: l’ex patron del Milan dimesso dall’ospedale di Monaco (Di venerdì 15 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale di Monaco.Il patron del Monza era stato ricoverato d'urgenza nelle scorse ore per "un problema cardiaco aritmologico". Un ricovero deciso dal suo medico personale Alberto Zangrillo, più che altro a scopo precauzionale. L'ex premier, dunque - informa il 'Corriere.it' - dopo alcuni controlli ed esami di routine, è tornato a casa della figlia Marina in Provenza, a Valbone, una località vicino Nizza. Leggi su mediagol (Di venerdì 15 gennaio 2021) Silvioè statodall'ospedale di.Ildelera stato ricoverato d'urgenza nelle scorse ore per "unaritmologico". Un ricovero deciso dal suo medico personale Alberto Zangrillo, più che altro a scopo precauzionale. L'ex premier, dunque - informa il 'Corriere.it' - dopo alcuni controlli ed esami di routine, è tornato a casa della figlia Marina in Provenza, a Valbone, una località vicino Nizza.

Mediagol : #Monza, problema cardiaco per Berlusconi: l'ex patron del #Milan dimesso dall'ospedale di Monaco - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Monza: ricovero a #Montecarlo per il patron Silvio #Berlusconi ?? Il medico #Zangrillo: “Si tratta di un problema cardi… - infoitinterno : Monza, Berlusconi ricoverato per un problema cardiaco: le condizioni - siamo_la_Roma : ?? #Monza, #Berlusconi ricoverato ?? #Zangrillo ha deciso il suo ricovero a #Monaco ?? Le condizioni dell'ex preside… - CinqueNews : Silvio #Berlusconi ricoverato a Monaco: problema cardiaco aritmologico -